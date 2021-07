RallyLana, Tasinato e Lavagno in visita a Ospedale e via Italia per l'iniziativa benefica "Una mano sul cuore" FOTO

Tasinato e Lavagno in visita a Ospedale e via Italia per l'iniziativa benefica "Una mano sul cuore" (foto Studio Fighera e pagina Facebook dell'ASL Biella)

Cresce l'attesa per la prova su pista del biellese Pier Tasinato che parteciperà al RallyLana, in programma questo weekend. In occasione della gara, il pilota e la sua navigatrice Chiara Lavagno hanno fatto visita all'Ospedale dell'ASL Biella per ricordare l'importante iniziativa benefica "Una mano sul cuore", in collaborazione con gli Amici Ospedale Di Biella, per donare alla Struttura Complessa di Cardiologia un iniettore angiografico.

Il direttore generale dell'ASL Biella, Mario Sanò, il direttore sanitario Francesco D'Aloia e il dottor Orazio Viola (a nome del reparto di Cardiologia) hanno ringraziato l'equipaggio, il suo staff e l'associazione (presenti il presidente Leo Galligani e il vice Adriano Guala) per l'iniziativa e il supporto. Successivamente la coppia biellese ha raggiunto via Italia per presentare la lodevole iniziativa ai cittadini e ringraziare gli sponsor.