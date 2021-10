Stellantis, Pichetto: "Ora puntiamo ad aumento produzione a Torino"

“Da viceministro dico bene che sia stata scelta l'Italia. Da piemontese esprimo rammarico per la decisione di Stellantis di non collocare a Torino il distretto delle batterie: una scelta che non tiene in considerazione il vantaggio di avvalersi delle potenzialità del territorio in termini di competenze scientifiche, infrastrutture e professionalità esistenti, dalle Università alle imprese, alle lavoratrici e ai lavoratori. Mi auguro adesso che quando sarà affrontata la questione della programmazione del luogo di produzione di Stellantis in ambito nazionale venga previsto un sostanziale incremento della produzione nell'impianto torinese, oltre a quanto già comunicato”. E' quanto dichiara il viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto.