Pinzano-Pons al comando del 34° Rally Lana

Sono Corrado Pinzano e Fabrizia Pons, su una VolksWagen Polo R5, i primi leader del 34. Rally Lana, partito oggi pomeriggio con ben 147 equipaggi verificati.

Dopo lo svolgimento della prima prova speciale, la “Tracciolino” (7,400 Km.) con vittoria di Pinzano-Pons con il tempo di 5’25”1 e 4”7 su Chentre-Florean (Skoda Fabia R5), con Caffoni-Minazzi (idem) a 5”0, la gara ha subìto un brusco stop, con le due successive “piesse” che sono state annullate: la PS 2 (la “Biella-Oropa di Km. 6,750), dopo il lungo riordinamento di Biella (2 ore) non è partita ed anche la PS 3 (il secondo giro della “Tracciolino”) è stata annullata, entrambe per motivi di sicurezza.

Il violento temporale che si è abbattuto su un’ampia zona del territorio, quindi con le strade interessate dalle prove speciali eccessivamente bagnate e con la presenza di detriti, non avrebbero garantito la sicurezza degli equipaggi.

Il programma di domani domenica 11 luglio sarà concentrato sui tre passaggi diurni sulla nuova prova di Caprile, che coinvolge anche uno dei tratti più noti in passato, quello di Ailoche. Arrivo finale a Biella a partire dalle ore 18,00, sempre in Piazza Martiri della Libertà.

RallyLANA.ALIVE A.S.D. New Turbomark, ribadiscono che per ordinanza prefettizia la gara non prevede presenza di pubblico lungo le prove speciali.

La decisione è scaturita dal doversi attenere scrupolosamente ai protocolli sanitari vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19, pertanto, si invitano appassionati e potenziali interessati all’evento al rispetto delle normative, l’accesso alle prove speciali che sarà consentito esclusivamente agli addetti ai lavori, quindi presidiato e controllato ed inibito ai non autorizzati. Anche il poter accedere ai luoghi nevralgici di gara (partenza/arrivo, riordinamenti e parco assistenza) sarà consentito nelle misure e nei criteri espressi dal protocollo sanitario vigente, al fine di evitare assembramenti di persone.

Sarà comunque possibile seguire la gara in diretta “streaming” sulla piattaforma Facebook, a cura della redazione di RALLY DREAMER che seguirà gli ultimi due passaggi della prova speciale “Caprile”, con collegamento dalle ore 12,40 e successivamente alle 16,30.

https://www.rally-lana.it/