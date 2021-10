Oasi Zegna by night: da questa sera iniziano magici appuntamenti nel bosco

OverAlp, team di professionisti dedicati alla montagna e all’outdoor, ha proposto tre diverse tipologie di escursioni notturne all’Oasi Zegna.

“Nel bosco di notte con OverAlp” il 10-17-31 luglio e 14-21-28 agosto, prevede un percorso facile ed adatto a tutti, di circa 4,8 chilometri che attraversa il Bosco del Sorriso fino all’Eremo di Maria dove ci si fermerà a sorseggiare una tisana e scambiarsi impressioni e suggestioni. Durante la passeggiata sono previste soste per ascoltare letture dedicate agli alberi e ai boschi. L’esperienza farà riscoprire serenità ed armonia interiore, illuminati dalla luce delle lanterne romane.

Ritrovo a Bocchetto Sessera alle 20,30, partenza alle 21 con ritorno previsto intorno alle 23.“Favole nel bosco con OverAlp” nelle notti di luna piena del 24 luglio e 29 agosto. Una serata di storie nel bosco nella “radura delle favole”, circondati dalla natura e dalla magia del bosco di notte illuminato dalle fiaccole. Ritrovo A Bocchetto Sessera alle 20,30, partenza alle 21 e ritorno previsto intorno alle 23.

“Tra lupi e stelle con OverAlp” il 7 e 8 agosto, l’unica attività tra quelle previste non adatte per i bambini. Partendo da Bocchetto Margosio sotto al cielo stellato si arriva al Santuario di San Bernardo, per ammirare un meraviglioso panorama a 360° della Pianura Padana illuminata dalle luci della città fino al Monte Rosa. Insieme alla guida escursionistica, anche un astrofilo che racconterà i misteri del cielo e delle stelle. Ritrovo a Bocchetto Margosio alle 20,30, partenza alle 21 e ritorno previsto alle 23,30.A completare le proposte, il Consorzio Alpi Biellesi per la notte di San Lorenzo, il 10 agosto, ha organizzato la serata dedicata all’osservazione degli astri citati da Dante intitolandola “… e uscimmo a riveder le stelle”.

Nel settimo centenario della morte del sommo Poeta, Agostino Giampietro, laureato in astrofisica, accompagna l’osservazione del cielo stellato con alcuni versi di Dante. Alle 21 l’incontro al Palasport di Bielmonte per poi spostarsi alle 22 sul parterre dove l’U.B.A., l’Unione Biellese Astrofili, ha messo a disposizione un telescopio per osservare meglio le stelle. Al termine tisana della buonanotte. Per tutti gli eventi è necessaria la prenotazione ed abbigliamento idoneo per trekking e serate in alta montagna.