Giardino Botanico, il Geosito del Mucrone fa tris

Per le attività culturali di (E)state a Oropa 2021 oggi, sabato 10 luglio, è in prgramma la Visita al Cimitero monumentale (info sul sito web: https/www.santuariodioropa.it )

Arrivata l’estate, il Giardino inizia il periodo di apertura completo che si protrarrà fino a fine agosto: tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (orario continuato). Scuole, Centri Estivi e Gruppi organizzati potranno sempre chiedere informazioni per le visite e prenotare al: tel. 015.2523058

Sabato 10 luglio ore 15:00 – Laboratorio POLLICIni VERDI: IL SOLE...

A causa dell’emergenza sanitaria (come già nel 2020) si sono dovute prevedere delle cautele e procedure per garantire il rispetto delle norme di distanziamento e quindi è necessaria la prenotazione e la limitazione a 7 partecipanti a laboratorio. Consigliata la prenotazione online: https://forms.gle/5j7CfEQcBoTxQ5eJ8

Laboratorio artistico/didattico per imparare a disegnare il “re” degli astri secondo la teoria di Bruno Munari. Ogni bambino verrà stimolato nell’attenta osservazione del SOLE: che forma ha? Perché cambia colore e quando? Il sole tramonta solo dietro alle montagne o al mare? Come posso dipingerlo? Realizzeremo un personale taccuino d’appunti utilizzando carta, matite e colori in totale libertà espressiva…Vi aspettiamo!

Sabato 10 luglio: IL GEOSITO DEL MONTE MUCRONE: 4 PASSI A 360°

Nuovo appuntamento al Geosito del Monte Mucrone: l’attività è ricompresa nelle azioni del progetto “Scienza 100” che vede Compagnia di San Paolo come maggior sostenitore. Il programma prevede la visita guidata al Geosito (Stazione sup.re delle Funivie del Mucrone) e un’escursione (“4 passi a 360 gradi”) alla scoperta della storia geomorfologica della Valle Oropa, che ci permetterà di saperne di più sull’origine delle Alpi. Un modo intelligente di coniugare scienza e turismo… Attività gratuita adatta a tutti (consigliata a famiglie con bambini) con Accompagnatore naturalistico abilitato. Il costo del biglietto Funivie non è compreso. Sono previsti due turni giornalieri, uno con partenza alle ore 10:30 ed il secondo con partenza alle ore 14:30, il numero massimo ammesso di partecipanti è di 15 a turno.

NOVITÀ per LUGLIO ED AGOSTO 2021: le visite guidate al pubblico raddoppiano! Quest’anno si aggiunge un visita guidata gratuita anche al sabato (costo incluso nel biglietto d’ingresso), ma con prenotazione obbligatoria (max 15 persone) entro le ore 12:00 dello stesso giorno, effettuabile online attraverso un comodo modulo raggiungibile a questo link: https://forms.gle/5MaUk5NW4ghCwrz3A

Ricordiamo che sono disponibili gratuitamente anche le nuove e divertenti Audioguide del Giardino, liberamente utilizzabili sui propri smartphone o tablet, con la voce narrante dell’incomparabile Angelo Alberta…

Info prenotazioni (015)2523058 - (331)1025960 info@gboropa.it | www.gboropa.it/Giardino/Prenotazioni.htm .