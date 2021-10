A Ronco rivive il “Mercato della Terracotta”

Storie di Piazza APS dedicherà il prossimo appuntamento, domenica 11 luglio, al mercato del ‘900. Nella piazza principale di Ronco, di fronte all’Ecomuseo della Terracotta, prenderà vita il “Mercato della Terracotta”.

La scena è ambientata nell’immediato dopo guerra e coinvolgerà nuovi personaggi: il venditore di cioccolato, le venditrici di caramelle e il mulitta, oltre ai salumai, le formaggiaie, l’acciugaio e le cantanti di strada, con nuove interazioni nel gruppo dei mercatari, in un epoca non così lontana in cui è facile riconoscersi, tra dolori e amori.

Il percorso proposto proseguirà verso La Fornace, dove i ragazzi del laboratorio di manualità tenuto da Francesco Logoteta, offriranno una breve rappresentazione della lavorazione della creta.

Con la guida della regista Manuela Tamietti, gli interpreti del Mercato saranno Cristina Colonna, Alberto Fante, Noemi Garbo, Fernanda Gionco, Davide Ingannamorte, Salvo Montalto, Maurizia Mosca, Francesca Natale, Sandra Pizzato, Lavinia Pizzo, Monica Rubin Barazza, Domenico Tacchio, Luisa Trompetto, Laura Vittino.

Francesco Logoteta coordinerà i ragazzi del laboratorio “Contiamo su di noi”.

Costumi Laura Rossi, scene e oggetti di scena Franco Marassi, testi di Renato D’Urtica e Manuela Tamietti, musiche Elena Straudi, Noemi Garbo e Lavinia Pizzo.

Prenotazioni spettacolo al numero del Comune 015 461085 int. 1. Partenze scaglionate a partire dalle 14,30, con offerta libera. Sarà possibile visitare prima o dopo anche il sito museale dedicato alla Terracotta.

Importante novità dell’estate 2021: sarà possibile partecipare ad una passeggiata a piedi da Vigliano a Ronco accompagnati dalla guida Beatrice Ramella Pezza, grazie al progetto Attaccafili. Il percorso prevede una passeggiata nelle vigne di Villa Era con degustazione. Prenotazioni passeggiata Beatrice 335 704 0678.