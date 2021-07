NOVA FAMA: un museo per ridare prestigio alle personalità dimenticate del nostro passato

Domenica 11 luglio nasce il museo Nova Fama grazie dalla volontà di Claudia Ghiraldello, presidentessa del Centro Culturale Conti Avogadro di Cerrione che promuove l’evento, con il preciso intento di dare “nuova fama” a coloro che hanno ricoperto posizioni di prestigio nella storia italiana.

Ghirardello ha dichiarato “Lavoro molto con il passato e mi piace ripescare personaggi di un certo calibro, raccogliendo le loro storie degne di essere raccontate tramite fatti inediti. All’inaugurazione inviterò tutti, biellesi e non, a mandarmi notizie, cimeli e ricordi di persone che sono state dimenticate ma che al loro tempo hanno avuto incarichi di grande responsabilità”.

Si apre con una raccolta di cimeli appartenuti a Giuseppe Bonom che fu tenente colonnello macchinista della Regia Marina Italiana, grazie all’incontro con Francesca Mussone sua bisnipote.

Nato nel 1841, ha comandato grandi navi da battaglia come la Lepanto e la Duilio. Sarà possibile leggere la sua storia nel libro scritto da Ghirardello a lui dedicato che verrà presentato durante l’inaugurazione.

Ad intervenire all’evento il Capitano di Vascello Giosuè Allegrini, capo ufficio storico della Marina Militare italiana che ha scritto la prefazione del libro, il Commendatore Mario Coda, ispettore archivistico Piemonte e Valle d’Aosta e il Dottor Fabrizio De Ferrari, in rappresentanza della sua casa editrice di Genova che provvede alla stampa del libro.

Saranno presenti inoltre il Prefetto di Biella Dottoressa Franca Tancredi e il Capitano di Vascello Massimo Gianelli, capo ufficio coordinamento generale Marina Militare Italiana.

L’appuntamento è per domenica 11 luglio alle 17 nei giardini della Tenuta Castello di Cerrione in via Libertà 34. Non è necessaria la prenotazione, l’entrata al museo è libera e verrà organizzata a piccoli gruppi. Per informazioni telefonare 349 08 48 997 o email direzione.centroculturale@tenutacastello.it