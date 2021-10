Emozioni a Biella per la Passione di Sordevolo raccontata da Maria: “Clima da ripartenza” FOTO

Emozioni a Biella per la Passione di Sordevolo raccontata da Maria (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

C'è grande soddisfazione per la messa in scena dello spettacolo: “La Passione raccontata attraverso gli occhi e le parole di Maria la Madre”, con scene tratte dalla rappresentazione della Passione, rappresentato ieri sera nella splendida cornice del Chiostro di San Sebastiano a Biella, nell’ambito della rassegna Biella Estate.

Presenti per l'occasione molti biellesi e diverse figure istituzionali come il prefetto di Biella Franca Tancredi, il consigliere regionale Michele Mosca, la deputata Cristina Patelli, il sindaco di Sordevolo Alberto Monticone e gli assessori del comune di Biella Gabriella Bessone e Silvio Tosi. Tutti assorti, emozionati e profondamente coinvolti nella recitazione degli attori dell’associazione Teatro Popolare di Sordevolo.

“A due anni dall'ultimo spettacolo si è respirato un clima di ripartenza e un senso di normalità – confida il presidente dell'Associazione Stefano Rubin Pedrazzo – L'attesa si è fatta sentire ma tutto si è svolto per il meglio. È stato bello rivedere di persona le espressioni del pubblico. Ringrazio Biella e l'assessore Massimiliano Gaggino per l'opportunità di esibirci in questa meravigliosa location”. La replica avverrà, invece, il prossimo 10 settembre.