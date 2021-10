A Magnano si va alla riscoperta del Medioevo

Il comune di Magnano, in passato apprezzato scenario di manifestazioni medioevali, presenta con orgoglio “Magnanus”, iniziativa culturale che propone, attraverso gli angoli pittoreschi del Ricetto di Magnano, la riscoperta di frammenti di antico medioevo con l’aiuto di competenti guide ed attori.

I gruppi dell’associazione sportiva dilettantistica Il Mastio, rallegreranno l’atmosfera del Ricetto con ricostruzioni sceniche e di costumi curate per riportare in vita duelli, tornei, danze e quotidianità. Sarà presente anche la pluripremiata Associazione filodrammatica I Nuovi Camminanti di Biella, che si cimenterà in una variopinta rassegna per dare nuovo smalto alle antiche tradizioni.

I visitatori inoltre, potranno gustare specialità tipiche al mercatino organizzato dall’associazione Agrimagnano ed assaporare una fetta del dolce magnanese “Il Fritun”, confezionato dalla Pro Loco del Paese. L’evento si terrà il 25 luglio, a partire dalle 11.

Le visite itineranti prevedono un giro a gruppi, con partenza ogni mezzora dalle 11, previa prenotazione obbligatoria, nel rispetto delle norme anti Covid. Per info: 338/5867764 o 347/4781815