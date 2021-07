Capannone a fuoco nella notte a Chiavazza, danneggiati 200 metri quadri circa di tetto FOTO

Sono in corso gli accertamenti di rito per stabilire le cause del violento incendio avvenuto intorno alle 2 di questa notte, 10 luglio, all'interno di un capannone di via Milano, a Chiavazza.

Sei squadre dei Vigili del Fuoco sono velocemente intervenute per domare le fiamme, intraviste a chilometri di distanza da molti residenti del rione. Andati in fumo suppellettili vari e 200 metri quadri circa di tetto sono stati gravemente danneggiati.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 6.30 e l'area è stata messa sotto sequestro. Sul posto anche agenti e funzionari della Questura di Biella.