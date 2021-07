Biella, scontro tra auto all'incrocio: indenni le conducenti

Saranno da accertare le cause del sinistro stradale avvenuto intorno alle 10 di ieri, 9 luglio, all'incrocio tra viale dei Tigli e via Piacenza, a Biella. A rimanere coinvolte nel sinistro due auto, condotte rispettivamente da una 66enne e una 31enne. Fortunatamente entrambe non sono rimaste ferite nell'impatto. Sul posto gli agenti della Polizia locale per i rilievi di rito.