Mostra “Ricucire il Futuro. Omaggio a Chanel”: visite guidate con la direttrice del TAM Silvia Moglia

Continua presso lo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella la mostra “Ricucire il Futuro. Omaggio a Chanel”, un progetto interamente ideato e sviluppato dagli studenti dell’ITS TAM di Biella, che a cinquant’anni dalla morte di Coco Chanel hanno voluto rendere omaggio allo stile della grande couturière francese proponendo al contempo una riflessione e un’interpretazione su temi e problemi del presente.

Dalla pandemia all’esigenza di una moda sostenibile, dalla massiccia influenza dei social media sulle nuove generazioni all’inclusività, i capi realizzati e la storia della loro genesi ci raccontano un lavoro di analisi, ricerca comprensione e invenzione tradotto in creazioni che rivelano le competenze tecniche e il saper fare acquisiti dagli studenti, esaltando la bellezza dei tessuti e dei filati utilizzati. Inaugurata lo scorso 22 maggio nell’ambito degli eventi collaterali della mostra Coco + Marilyn. Biella al centro del MI-TO, la mostra presenta 9 capi realizzati dagli studenti del TAM presso il laboratorio di Confezione e Maglieria di Cerrione-Magnonevolo (Biella).

All’interno della mostra si potrà seguire il processo di studio, ideazione e infine di sintesi che ha portato alla realizzazione dei modelli esposti. Inoltre, a sorpresa, al termine del percorso un suggestivo gioco nel quale le parole di Coco Chanel guideranno il visitatore alla scoperta di uno degli elementi fondamentali della vera eleganza.

Per chi non avesse ancora visitato la mostra, ma anche per coloro che lo hanno già fatto e desiderano tornarci per un approfondimento dedicato, la professoressa Silvia Moglia, direttrice del TAM nonché curatrice della mostra, sabato 17 luglio guiderà i visitatori in un tour spiegato della mostra, raccontando le particolarità della lavorazione e svelandone i retroscena, tra aneddoti e curiosità sulla divina Coco. Per partecipare sarà sufficiente recarsi allo Spazio Cultura di Via Garibaldi 14 a Biella, che sarà aperto dalle 16 alle 19; le visite gratuite saranno organizzate man mano in piccoli gruppi. Ingresso libero. Per informazioni scrivere a segreteria@itstambiella.it