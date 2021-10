Il Santuario della Brughiera. Una giornata tra spirito e anima

Si imbocca la Valle del Cervo, inoltrandosi verso est da Andorno Micca verso la frazione San Giuseppe di Casto, dove si possono osservare gli esterni del nascosto Santuario degli Eremiti; a Camandona si raggiunge il Santuario del Mazzucco, all'imbocco della Strada della Transumanza, itinerario pedonale che conduce all'Oasi Zegna. Si prosegue fino al Santuario della Brughiera a Valdilana e si rientra attraverso Pettinengo, dove si incontra il Santuario della Madonna delle Grazie di Banchette, poi attraverso Zumaglia e Pavignano si rientra a Biella.

Lettera aperta ai pellegrini dal Rettore del Santuario della Brughiera, Don Dino Lanzone:

Ai Pellegrini, turisti ed escursionisti della Brughiera



Miei cari,

il Santuario della Brughiera è luogo sacro ove per intercessione della Madonna si è manifestata la benevolenza del Signore donando ad una fanciulla sordomuta la guarigione.

Questa grazia straordinaria lasciò una traccia di bene che ancora si diffonde.

Per questo la Brughiera diventa sempre più la meta ricercata da moltissime persone.



Il segno del sacro in Santuario è reso quasi tangibile dal sorriso di Maria che nella Chiesa antica attende i fedeli i quali rispondono affidandoLe i Bimbi e recandosi nella Chiesa grande a contemplare il Crocifisso. Contemplazione che aiuta a trasformare le ferite, (i dolori della vita) in feritoie di speranza, maturata nel silenzio e nella preghiera.



A tutto cio' si aggiungono doni naturali:

acqua purissima, aria salubre, ambiente straordinariamente distensivo, e scenari mozzafiato che inducono alla scoperta degli "stupori" della Brughiera.