Biella, al via lavori per completare elettrificazione linea ferroviaria: ecco dove verranno posati i cavi

“Entrano nel cuore i lavori che consentiranno alla stazione ferroviaria Biella San Paolo di essere collegata alla centrale elettrica di via Salvo d’Acquisto. In questi giorni il cantiere ha raggiunto viale Macallé e proseguirà fino alla stazione: gli operai sono impegnati nella posa di una linea dedicata in rame in grado di portare fino a 15.000 volt di potenza”. A scriverlo, poco fa, il Comune di Biella sui suoi canali social.

“L’intervento si rende indispensabile per il completamento del progetto di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Santhià – si legge nella nota - Durante le scorse ore l’assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà ha effettuato un sopralluogo sul cantiere per verificare l’avanzamento lavori".

Sono possibili rallentamenti alla viabilità per la posa dei cavi nelle seguenti vie: via Maggia, via Piave (tra via Maggia e via Carso), via Carso (tra via Piave e viale Roma), piazza San Paolo (rotatoria), viale Roma (carreggiata sud), via Salvo d’Acquisto, via Piacenza (tra via Salvo d’Acquisto e viale Macallè), viale Macallè, rotatoria piazza Adua. Si tratta di cantiere itinerante con area massima giornaliera di 60 metri quadrati. Terminati i lavori si procederà con il ripristino degli asfalti.