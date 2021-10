Biella, Chiavazza: Area cani presto aperta a associazioni animaliste

In piazza XXV Aprile a Chiavazza, all’interno dell’area verde inaugurata nel 2019, sorge un’area cani dotata di rampe e gallerie perfette all'addestramento da "agility dog”. Il taglio dell’erba è effettuato due volte l’anno e si interviene sulla manutenzione della struttura su segnalazione dei cittadini. “L’area cani di Chiavazza,- spiega l’assessore all’Istruzione e alle Politiche Giovanili di Biella Gabriella Bessone- necessita, per essere utilizzata meglio, di un vialetto di accesso all’area medesima ed un paio di lampioni per una migliore illuminazione”.

“A settembre,-continua l’assessore- ho intenzione di indire una manifestazione di interesse per dare l’area cani di Chiavazza in comodato d’uso ad un’associazione animalista che possa tenerla in ordine, meglio vigilata e capace di organizzare manifestazioni che possano vedere come protagonisti i nostri amici a quattro zampe e coinvolgere anche i bambini. Non essendo l’unica area cani da monitorare costantemente, compito già di per sé arduo, credo che questa sia la soluzione migliore per non lasciarla trascurata e sfruttarla al meglio”.

L’assessore Bessone conclude con un appello rivolto a tutti i cittadini del Biellese: “Vorrei che chiunque ne avesse la possibilità, donasse 1 euro all'associazione Legami di Cuore Alberto Scicolone, che si occupa dell’area verde dedicata agli amici a quattro zampe “Il giardino di Angelo”, duramente colpita a seguito dei disagi causati dalla pioggia e dalla grandine.”