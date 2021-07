Strada Provinciale Rosazza Oropa percorribile sino al Santuario di San Giovanni d'Andorno

Per questo motivo la Locanda del Santuario lancia oggi la campagna #SanGiovanniVIVE voluta per accendere i riflettori sulle tante problematiche che, a partire dai mutamenti climatici in poi, penalizzano il Santuario di San Giovanni d'Andorno e, di conseguenza, il futuro di una realtà culturale che vanta ormai più di 500 anni.



LA CAMPAGNA #SangiovanniVIVE

Da tutti i canali social della Locanda del Santuario partirà un invito a tutta la cittadinanza affinché si mobiliti per segnalare a Google Maps che la strada provinciale Rosazza - Oropa è percorribile.



Un invito che è a tutti gli effetti una richiesta di azione a tutta la Valle Cervo e a tutti i biellesi: unirsi e fare qualcosa insieme per il territorio e per permettere a quante più persone possibili di visitare un piccolo gioiello di storia, spiritualità e cultura incastonato nella natura come il Santuario di San Giovanni di Andorno.