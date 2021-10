Si torna a correre con Candelo Sotto le Stelle

Si torna a correre nelle ore serali grazie all'Atletica Candelo capitanata dal suo infaticabile Gianni Melis. Questa sera, 9 luglio, torna Candelo Sotto le Stelle, una camminata ludico motoria per bambini e adulti per le vie di Candelo.

La manifestazione, in ricordo di Marica Messi e Maria Grazia Lazzarotto, due appassionate di corsa e due grandi amiche dei runners, prevede il ritrovo alle 18.30 in Piazza Castello interno Ricetto per le iscrizioni, mentre la partenza è prevista per le 19.45 per i bambini e, a seguire, gli adulti. L'evento è patrocinato dalla città di Candelo.