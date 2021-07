Campionato Italiano di Mountain Bike: 600 atleti a Bielmonte

Il 10 e 11 luglio quasi 600 iscritti gareggeranno per i titoli al Campionato Italiano XCO a Bielmonte, nel percorso Fuoristrada - Cross Country dell’Oasi Zegna.

Organizzato dall’associazione scuola nazionale Mtb Oasi Zegna, “dopo due anni di attesa dalla candidatura finalmente raccogliamo i frutti del nostro lavoro” ha dichiarato Giorgio Tura, direttore di corsa. Sabato spazio agli amatori e domenica Bielmonte ospiterà i migliori della specialità, nelle classi juniores, under 23 ed elite, sia maschili che femminili. “Siamo lieti di accogliere grandi nomi di questo sport” continua Tura “come l’altoatesino Gerhard Kerschbaumer ed il goriziano Luca Braidot, entrambi presenti alle prossime olimpiadi di Tokyo, così come Eva Lechner, la favorita tra le donne, che dovrà gareggiare con atlete del calibro di Chiara Teocchi e Marika Tovo”.

La partenza e l’arrivo si trovano sopra il parcheggio nel centro di Bielmonte. Il percorso inizia con una ripida salita di 100 metri, che renderà subito selettiva la gara. Segue un falsopiano in pineta su sentiero montano, dove i tornanti stretti e le discese richiedono molta attenzione per non forare o danneggiare le ruote.

Sabato 10 le partenze inizieranno alle 10 e termineranno alle 16,30, domenica 11 partenze dalle 9 alle 16,30.

Saranno 4 km di percorso con un dislivello di 200 metri che Mirko Celestino, ct della nazionale, ha definito “mediamente impegnativo dal punto di vista tecnico ed altimetrico” nel sopralluogo

effettuato qualche giorno fa. “È un tracciato adatto agli scalatori ma con tratti tecnici anche in discesa” prosegue Celestino “dal punto di vista paesaggistico è una location bellissima, peccato per la carenza di strutture ricettive sul posto”.