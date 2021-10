Il 34° RallyLana sarà “a porte chiuse”

RallyLANA.ALIVE A.S.D. New Turbomark, comitato organizzatore del 34. Rally Lana, previsto per questo fine settimana e quindi che sta per accendere i motori e dare il via alle sfide, comunicano che per ordinanza prefettizia comunicata nel pomeriggio di ieri, la gara non prevede presenza di pubblico lungo le prove speciali.

La decisione è scaturita dal dover attenersi scrupolosamente ai protocolli sanitari vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19, pertanto, si invitano appassionati e potenziali interessati all’evento al rispetto delle normative, con l’accesso alle prove speciali che sarà consentito esclusivamente agli addetti ai lavori, quindi presidiato e controllato. Anche il poter accedere ai luoghi nevralgici di gara (partenza/arrivo, riordinamenti e parco assistenza) sarà consentito nelle misure e nei criteri espressi dal protocollo sanitario vigente, al fine di evitare assembramenti di persone.

In ragione di questo, confidando evidentemente nella comprensione di tutti, per dare modo ad appassionati ed addetti ai lavori di seguire l’evento, l’organizzazione ha previsto un forte impegno mediatico con una diretta “streaming” sulla piattaforma Facebook, del quale si descrive il programma: a cura della redazione di RALLY DREAMER questi saranno gli orari: Prova speciale n. 1 a partire dalle ore 7,30 di sabato 10 luglio ed a seguire le interviste a fine della PS 2 a partire dalle 21,15. Alla domenica verranno invece seguiti gli ultimi due passaggi della prova speciale “Caprile”, con collegamento dalle ore 12,40 e successivamente alle 16,30.

IL PROGRAMMA DI GARA

Nel rispetto del format scelto da ACI Sport, più concentrato e breve, che ha avuto un ruolo decisivo nel consentire – a differenza di tanti Stati europei - la ripresa dei rallies in Italia, il 34.RallyLANA riproporrà lo schema dello scorso anno, ma con novità e conferme importanti. Due le giornate di gara, sabato 10 e domenica 11 luglio. Torna la classica “Oropa”, che sarà al centro del programma di sabato 10 luglio insieme ai due passaggi sulla (leggermente) modificata prova “Tracciolino”. Con la partenza della prima auto in Piazza Martiri della Libertà a Biella dalle ore 17,00, la luce del giorno accompagnerà solo la prima prova speciale, mentre le altre due avranno il fascino della notte, dei fasci di luce dei fari supplementari che tagliano il buio, atmosfera d’altri tempi. Il programma di domenica 11 luglio sarà invece concentrato sui tre passaggi diurni sulla nuova prova di Caprile, che coinvolge anche uno dei tratti più noti in passato, quello di Ailoche. Arrivo finale a Biella a partire dalle ore 18,00, sempre in Piazza Martiri della Libertà.

IL SITO INTERNET DELL’EVENTO, UN CONTENITORE DI INFORMAZIONI

I dettagli completi del programma dell'intero 34° rallyLANA è possibile trovarli sul sito https://www.rally-lana.it/ sempre di più un riferimento e un importante appuntamento per appassionati, concorrenti ed addetti ai lavori.