La Lega in piazza per la raccolta firme "Riforma della giustizia"

Anche a Biella, come su tutto il territorio nazionale nel prossimo week-end e per tutti i fine settimana da luglio, saranno presenti i gazebo dove si potrà dare la propria adesione per la proposta dei referendum popolari voluta dalla Lega che ha depositato in Cassazione la scorsa settimana i sei quesiti referendari per la riforma sulla giustizia.

È prevista una sostanziale riforma del lavoro della magistratura, dalla riforma del Consiglio superiore, alla responsabilità diretta dei giudici, all’equa valutazione dei magistrati, alla separazione delle carriere, dai limiti agli abusi della custodia cautelare, all’abolizione della legge Severino.

Aggiunge il segretario organizzativo Gianni Ferrari: “a partire dal fine settimana, sarà possibile apporre la propria firma anche presso il comune di residenza recandosi presso gli sportelli designati dalle amministrazioni locali. Il nostro obiettivo è quello di fornire a tutti i comuni della provincia i moduli necessari per la raccolta delle firme.” Aggiunge Ferrari “Questa per i cittadini italiani è una grande occasione: con le loro firme potranno infatti decidere per una vera rivoluzione democratica sulla riforma della giustizia. Sappiamo che raccogliere 500.000 firme non sarà sicuramente un’impresa semplice, tuttavia confidiamo nell’aiuto di tutti i cittadini che hanno a cuore le sorti del proprio Paese".

Anche Barbara Cozzi, responsabile provinciale dei Referendum per la Lega Salvini Premier dichiara che l’obiettivo di raccogliere cinquecentomila firme è ambizioso ma che questa è una grande possibilità di cambiamento sulla giustizia, che ha visto la Lega farsi promotrice in prima persona di una vera rivoluzione per dare la parola al popolo che potrà scegliere come attuare una grande riforma che si aspetta da anni, una raccolta firme non contro i magistrati, ma con i magistrati e la parte sana della magistratura, per fare in modo che la legge sia davvero uguale per tutti e per valorizzare le carriere dei magistrati meritevoli; questi referendum dovranno servire come aiuto e stimolo al governo ed al parlamento, e per riportare quanto citato da Gaber e ripreso anche dal ns leader Matteo Salvini, “libertà è partecipazione”. Ci auspichiamo di liberare un sistema che ha condannato troppa gente innocente ad anni di galera e poi ha dovuto lottare per farselo riconoscere.

Vi aspettiamo per sottoscrivere i sei quesiti referendari. Orari e luoghi gazebo:

Venerdì mattina, piazza della Repubblica a Gaglianico dalle 8:30 alle 12:00

Venerdì pomeriggio, viale Matteotti angolo via Italia a Biella dalle 14:30 alle 18:00

Sabato mattina, piazza Falcone a Biella dalle 9:00 alle 12:00

Sabato mattina, piazza del mercato a Mongrando dalle 9:00 alle 12:00

Sabato pomeriggio, Piazza Martiri della Libertà a Biella dalle 15:00 alle 18:00

Domenica mattina, via Lamarmora a Biella dalle 9:00 alle 12:00

Domenica pomeriggio, lungo lago Lido Viverone dalle 14:30 alle 18:00

Mercoledì mattina, piazza del mercato a Gaglianico dalle 9:00 alle 12:00

In caso di mal tempo la raccolta firme verrà effettuata presso la Galleria del centro commerciale Esselunga.