A Biella sette equipaggi del Biella Corse e due navigatori della Scuderia al via del Rally Lana

Come già annunciato, Biella Corse è impegnata su due fronti, questo fine settimana. A Biella, in Piemonte, sabato 10 e domenica 11 luglio si corre la 34ma edizione del Rally Lana, gara valida per il Campionato Piemonte Val d’Aosta, la Coppa Aci Sport Zona 1 e il Trofeo Renault; mentre a Conegliano, in Veneto, venerdì 9 e sabato 10, la Scuderia prenderà parte al 37° Rally della Marca, prova oltre che della Coppa di Zona, del Campionato Italiano WRC. Rally Lana Il Rally Lana è la “gara di casa” per Biella Corse, che è presente in forze all’appuntamento, con sette equipaggi e due navigatori. Elenco Iscritti alla mano, i primi Biella Corse a partire saranno, con il numero 21, Elvis Grosso e Ornella Blanco Malerba , al via con una Skoda Fabia R5 della Miele Racing.

Poche posizioni più dietro entreranno in gara, con il numero 27, Pierangelo Tasinato e Chiara Lavagno, alla guida di un’altra Skoda Fabia R5. A seguire, con il numero 38, partiranno Davide Deandreis ed Enrico Gatto, su Renault Clio S1600 e quindi, con il numero 49, Ilario Vidale e Veronica Gaioni in gara con una Ford Fiesta R2T. Ancora, con il numero 78 partiranno Fabrizio Duclair e Stefano Bruno-Franco, in gara con una Renault Clio A7, con il 122 Luciano Motta e Matteo Debernardi, al via con una Renault Clio RS 2.0 e quindi, con il 133, Sandro Quinto e Rita Guiotto su Peugeot 106 K9. In gara, come già detto, ci saranno anche due navigatori Biella Corse, al fianco di piloti di altra scuderia. Luca Pieri navigherà Massimo Marasso (sulla Skoda Fabia R5 numero 7) mentre Ilvo Rosso sarà al fianco di Gianluca Bizzini (su di una Citroen Saxo N2 numero 138).

La gara, organizzata dalla New Turbomark Rally Team, si correrà su due giorni, sabato 10 e domenica 11 luglio. Sabato verrà affrontato due volte il tracciato Tracciolino, di 7,40 chilometri, più la prova Biella-Oropa, di 6,75 chilometri. Domenica, invece sono in programma tre passaggi sulla Caprile, di 11,70 chilometri. In totale i concorrenti percorreranno 358,69 chilometri, di cui 56,65 di prove cronometrate. Partenza e arrivo in Piazza Martiri della Libertà, assistenza e riordino, invece, saranno a Città Studi. Rally della Marca Al “Marca Trevigiana”, che come già detto si corre a Conegliano, in Veneto, venerdì 9 e sabato 10, Biella Corse sarà presente con l’equipaggio Efrem Bianco e Dino Lamonato, al via con una Skoda Fabia R5 del Team Munaretto.

La gara, organizzata dal Comitato Motorgroup di Maser (Treviso) partirà e arriverà a Conegliano. Venerdì è in programma un solo passaggio sul tracciato Monte Cesen, di 17,66 chilometri. Sabato, invece, i concorrenti affronteranno altri due passaggi sulla Monte Cesen più due passaggi cadauno sui tracciati Monte Tomba, di 12,08 chilometri, e Arfanta, di 8,04. In totale verranno percorsi 379,45 chilometri di cui 93,22 di prove speciali.