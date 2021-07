L'Oasi Zegna di notte, alla scoperta del bosco e del firmamento

Passeggiare nel bosco di notte, guidati dai rumori dei nostri passi, espande i sensi. La luce delle stelle, della luna piena (come accadrà il 24 luglio e il 29 agosto 2021) o delle torce regala sensazioni indimenticabili.

Sarà un’esperienza sensoriale inedita che creerà ricordi indissolubili e legami forti con i compagni che conosceremo in occasione di questo viaggio. speciale. Per i bambini, poi, l’avventura si tingerà di magia e di suggestioni fiabesche. Venite a scoprire l’Oasi Zegna di notte, non ve ne pentirete.



OverAlp organizza tre cicli di uscite (alcune specifiche per i vostri figli) che vi faranno scoprire lati nascosti del nostro territorio. E per la notte di San Lorenzo, martedì 10 agosto 2021, la notte delle stelle cadenti, c’è la proposta del Consorzio Alpi Biellesi, tutta dedicata all’osservazione degli astri citati da Dante e intitolata, appunto “… e uscimmo a riveder le stelle”.



Un'ultima annotazione, se scegliete l'escursione del 24 luglio, potete anche decidere di abbinare, nel pomeriggio, la visita guidata alla Zegna Forest e alla mostra di Laura Pugno (Fading Loss|Cronache dal bosco) sul rapporto uomo-paesaggio. A questo link scoprite tutti i dettagli su questa iniziativa.



Ecco allora le nostre proposte per andare alla scoperta dell’Oasi Zegna by night.

Per le escursioni con OverAlp si consigliano scarpe da trekking, zaino, giacca a vento e di pile, luce frontale. Queste attività non sono previste per i cani.



NEL BOSCO DI NOTTE CON OVERALP

Date. 10-17-31 luglio e 14-21-28 agosto

Costi. Adulti 20 euro (ridotto 15), ragazzi (8-16 anni) 12 euro. Il biglietto si acquista a questo link

Età consigliata. Per bambini dagli 8 anni in su. Si cammina nel Bosco del Sorriso fino all’Eremo di Maria dove ci scambieremo impressioni e suggestioni sorseggiando una tisana. Il percorso facile, ad anello, lungo 4,8 chilometri, ci farà riscoprire serenità e armonia interiore e sarà illuminato dalla luce calda e magica delle lanterne romane. Di tanto in tanto ci fermeremo per ascoltare letture dedicate agli alberi e ai boschi.

- Si parte dal Bocchetto Sessera (ampio parcheggio, possibilità di cenare su prenotazione alla Locanda del Bocchetto Sessera ) alle 20.30, la partenza è alle 21. Il rientro sarà intorno alle 23.





FAVOLE NEL BOSCO CON OVERALP

Date: 24 luglio e 29 agosto (tutte e due le notti saranno di luna piena)

Per chi: attività fortemente consigliata per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni. Attività non prevista per bambini con meno di 6 anni.

Costi. Adulti 20 euro (ridotto 15), ragazzi (6-12 anni) 12 euro. Il biglietto si acquista a questo link



Sarà una serata tra favole e storie nel bosco illuminati dalla luce della luna piena. Assieme a una guida escursionistica ci avventureremo in una facile passeggiata nel Bosco del Sorriso. Arrivati nella radura delle favole, ascolteremo le storie più belle della narrativa per bambini, mentre saremo circondati dalla natura e dalla magia del bosco di notte illuminate dalle fiaccole.

- Ritrovo al Bocchetto Sessera (Ampio parcheggio, possibilità di servizi) alle 20.30, si parte alle 21 e si rientra intorno alle 23.



TRA LUPI E STELLE CON OVERALP

Date. 7 e 8 agosto

Costi. Adulti 20 euro (ridotto 15), ragazzi (8-12 anni) 12 euro. Il biglietto si acquista a questo link

Attività non prevista per bambini con meno di 8 anni.Si cammina e si contempla il cielo stellato fino al panoramico Santuario di San Bernardo che offre una meravigliosa vista a 360° dalla Pianura Padana illuminata dalle luci della città fino al Monte Rosa. Saremo accompagnati da una guida escursionistica e da un astrofilo che racconterà i misteri del cielo e delle stelle.

- Ritrovo al Bocchetto Margosio (ampio parcheggio, possibilità di servizi) alle 20.30, partenza alle 21, dietro intorno alle 23.30. Per chi volesse c’è la possibilità di fare un aperitivo prima della partenza al chiosco del Bocchetto.



… E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE

Data. 10 agosto, dalle 21

Costi. Adulti 15 euro, bambini e ragazzi (6-14 anni) 5 euro, gratis fino a 5 anni



Nel settimo centenario della morte, anche all’Oasi Zegna si omaggia Dante Alighieri con una serata dedicata agli astri del sommo Poeta. La notte prescelta per questa celebrazione è quella di San Lorenzo, quella delle stelle cadenti. E infatti alle 21 il Palasport di Bielmonte ospita una conferenza di Agostino Giampietro, laureato in astrofisica, che con i versi di Dante illustra le meraviglie del cielo stellato. Alle 22 ci si sposta sul parterre per osservare il cielo con un telescopio messo a disposizione dall’U.B.A., l’Unione Biellese Astrofili. Al termine tisana della buonanotte. Si consiglia un abbigliamento adatto alla serate estive di montagna.

E' necessaria la prenotazione, info e biglietti a questo link: