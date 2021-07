Campagna vaccinazione covid al Summer Show - Ratataplan

Il Circolo Lessona, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BIELLA organizza una serie di iniziative per promuovere la campagna nazionale di vaccinazione anti COVID-19 che si svolgeranno durante tutti gli appuntamenti del Summer Show e Ratataplan 2021.

In tutti gli spazi della vasta area in cui si svolgeranno le serate saranno dislocati gli striscioni e banner per catturare l’attenzione su questo tema.

“Logo e slogan della campagna RIPRENDIAMOCI IL GUSTO DEL FUTURO ben si addicono ai nostri appuntamenti, frequentati da tante persone, soprattutto da giovani” – dice il Presidente del Circolo Giuseppe Graziola.

“Siamo molto felici ed onorati di poter mettere tutte le nostre risorse a disposizione di quella che è la più importante campagna di vaccinazione mondiale degli ultimi anni se non della storia della medicina”.

Negli ultimi due weekend di luglio tutti i braccialetti consegnati ai partecipanti per il conteggio delle presenze porteranno stampato logo e slogan della campagna, mentre sugli schermi passeranno i video messaggi dei testimonial nazionali della campagna promozionale del Governo Italiano.