A Zubiena si passeggia tra castagni monumentali

La Pro Loco di Zubiena ha organizzato la “Passeggiata dei Castagni in Fiore”, dopo due anni di infruttuosi tentativi causa Covid.

Lo scopo è di visitare il castagneto abbandonato concesso in comodato d’uso gratuito, recuperato grazie ai tree-climber per la potatura delle piante e che i volontari tengono in ordine e pulito.

L’evento è organizzato per domenica 11 luglio, giornata nazionale delle Pro Loco che sono state invitate a partecipare.

Il ritrovo è alle 16 alla sede della Pro Loco in via Martiri della Libertà, il percorso è di circa 4 km, comodo e adatto a tutti, su strada stradale ed un piccolo pezzo su sterrato. Raggiunti i monumentali castagni, verranno offerte bevande fresche dagli organizzatori.