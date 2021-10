Rosazza Esoterica, si parte alla scoperta dei segreti della perla della Valle Cervo

Dopo il grande successo di BIELLA: TRAME, INTRIGHI E MISTERI, l'Associazione Culturale "White Rabbit Event" ritorna per l'estate 2021 con il tour ROSAZZA ESOTERICA: un viaggio in uno dei borghi più misteriosi del Piemonte, in provincia di Biella.

“Viaggeremo in una Rosazza segreta, un borgo valligiano in Valle Cervo, costellato di simboli e messaggi esoterici e scopriremo la vita e le opere di uno dei personaggi più misteriosi del Piemonte: il massone e senatore del Regno Federico Rosazza Pistolet – spiegano gli organizzatori - Sarete testimoni di leggende antiche, messaggi inviati dagli spiriti, complotti e rivolte che videro come protagonisti il senatore Rosazza e l'amico architetto e spiritista Giuseppe Maffei. Viaggeremo nella Rennes-le-Chateau italiana, lungo un cammino iniziatico e una dottrina segreta per comprendere il vero volto della Massoneria e dello Spiritismo. Teschi misteriosi, rose senza spine, il Santo Graal, compassi nascosti, svastiche e fontane parlanti sono solo alcuni dei segreti che vi porteranno ad osservare Rosazza con nuovi occhi. Un’esperienza consigliata a tutti coloro che hanno voglia di scoprire la magia della Valle Cervo, in compagnia di un gruppo che da anni si occupa di organizzare tour in luoghi misteriosi. Il tour inizia alle 15 e termina alle 17,30. Il punto di ritrovo è davanti la Chiesa di Rosazza, in centro paese”. Per info: clicca qui.