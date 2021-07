Valle Mosso e Mezzana piangono la morte di Curzio Macchetto: aveva 63 anni

Comunità di Valle Mosso e Mezzana Mortigliengo in lutto per la morte di Curzio Macchetto, mancato prematuramente all'età di 63 anni. Molto attivo nella parrocchia di Valle Mosso, Crocemosso e Campore Falcero in qualità di Ministro Straordinario della Santa Comunione, Macchetto era molto conosciuto per le sue qualità umane: a detta di chi l'ha conosciuto una persona stupenda e d'animo gentile.

Era figlio di Danilo Machetto, sindaco di Mezzana dal 2003 al 2008. “ Mezzana – si stringe al dolore di Danilo e della sua famiglia - confida al telefono il sindaco Alfio Serafia – Sono davvero rattristato: è terribile, da genitore, veder seppellire il proprio figlio”. Ieri pomeriggio hanno avuto luogo i funerali a Valle Mosso. Presente anche il vescovo di Biella Roberto Farinella che ha celebrato la santa messa.