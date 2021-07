Pioggia, vento e grandine: il maltempo flagella il Biellese. 60 interventi dei Vigili del Fuoco

Si sono conclusi intorno alle 5 di questa mattina le operazioni di messa in sicurezza coordinate dai Vigili del Fuoco, in collaborazione con gli AIB. Sono stati circa 60 gli interventi tra il mattino e il pomeriggio di ieri, 8 luglio, eseguiti dalle squadre di Biella, Cossato e Ponzone tra alberi abbattuti dalla forza del vento, pali inclinati, tetti scoperchiati, tegole sporgenti e grondaie danneggiate avvenuti in molti punti del Biellese, come il circondario attorno Biella, Cossatese, Valle Elvo e parte orientale della provincia.

La zona più colpita è stata sicuramente Candelo. A fare il punto della situazione il sindaco Paolo Gelone sulla sua pagina Facebook: “Via Del Cervo e via IV Novembre sono state riaperte al traffico così come via Campile. Per questa notte sono probabili problemi di elettricità, in particolar modo nella zona di via IV Novembre”. Danni contenuti a Biella anche se ha colpito profondamente l'urlo di dolore della guida dell'associazione Legami di Cuore Alberto Scicolone, a seguito dei disagi causati dalla pioggia e dalla grandine al Giardino di Angelo, l'area verde dedicata agli amici a quattro zampe. Sul tema è intervenuto il sindaco Claudio Corradino con un post: “So bene quanta passione e impegno sono stati messi per rendere bella e accogliente l’area del Giardino di Angelo. Sono molto dispiaciuto. Ma verrà sistemata e sarà ancora più bella. Sul territorio della Città di Biella si segnalano alcune piante cadute, alcuni disagi alla viabilità specialmente verso la superstrada. Ma su Biella la situazione è sotto controllo. Purtroppo in diversi paesi la situazione è maggiormente critica”.

Infine, l'ondata di maltempo di queste ore ha costretto il comitato organizzatore del RallyLana, in programma nel weekend, a condividere il seguente messaggio sui propri canali social: “Visto le condizioni climatica e la conseguenza caduta di fogliame e di rami, abbiamo deciso di posticipare l'orario delle ricognizioni autorizzate dalle 15 alle 23 di venerdì 9 luglio. Per poter svolgere la pulizia del manto stradale”.