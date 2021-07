In bilico con l'auto su un precipizio, spavento per una 55enne ad Andorno

Ieri, giovedì 8 luglio, una donna residente ad Andorno Micca di 55 anni, è uscita di strada con l'auto che si è fermata in bilico su un precipizio.Solo tanta paura per la donna che, uscita dall'abitacolo, è stata poi soccorsa da Vigili del Fuoco e Carabinieri giunti sul posto.L'auto è stata poi rimessa sulla carreggiata e ha permesso alla donna di rimettersi in marcia.