A Candelo è iniziata la conta dei danni dopo l'ondata di maltempo. Gelone: “Duramente colpiti” FOTO

“Invito tutti a verificare e mettere in sicurezza ogni possibile situazione di pericolo sulle proprie proprietà. I danni sono stati numerosi, Candelo è stata duramente colpita. È il momento, per quanto possibile e in ogni modo possibile, di prestare la massima attenzione ed evitare che qualcuno possa farsi male”. A scriverlo, poco fa, sulla sua pagina Facebook il sindaco Paolo Gelone a neanche 24 ore dall'intensa ondata di maltempo che ha flagellato l'intero Biellese e Candelo in particolar modo.

Alberi abbattuti, tetti scoperchiati e tegole precipitate a terra: sono solo alcuni dei disagi riscontrati in queste ore in paese. “Il Comune da subito è al lavoro su tutto il territorio - afferma Gelone - per la vostra sicurezza, che è un'assoluta priorità”.