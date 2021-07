A Biella danni limitati per maltempo, Corradino: “Grazie a Protezione Civile risolte criticità velocemente”

Aggiornamenti sul fronte maltempo arrivano anche dal comune di Biella per bocca del sindaco Claudio Corradino.

“Sulla città di Biella danni limitati per il maltempo, ma il pronto intervento della nostra Protezione Civile ieri ha consentito di risolvere in breve tempo alcune criticità che si erano create – scrive il primo cittadino su Facebook - Primo intervento: sopralluogo e pulizia in strada Vecchia per Favaro. Secondo intervento: in via Guido Alberto Rivetti dove è caduta una pianta di grandi dimensioni. Terzo intervento: in viale Matteotti dove la caduta di alcuni rami hanno provato anche dei danni a una macchina. Grazie per il pronto intervento ai dipendenti e alla squadra di volontari della Protezione Civile della Città di Biella che si sono subito adoperati per limitare i disagi alla cittadinanza”.