“Leggi che ti passa. E i libri li propone la farmacista.” In farmacia arriva la Biblioterapia

La nostra vita è cambiata radicalmente nell’ultimo anno: divieti, chiusure, distanziamento sociale, quarantene, ci hanno costretto in casa per un tempo infinito e ci hanno allontanato dalle nostre abitudini e dalle persone che amiamo.

Giornate intere passate davanti a schermi per studio, lavoro o semplicemente per far passare il tempo, hanno poco a che fare con la socialità di cui abbiamo bisogno.

Oggi però stiamo finalmente ricominciando a riprendere le nostre abitudini e con il tempo le cose torneranno alla normalità a cui eravamo abituati, i segni che questo periodo ha inevitabilmente lasciato dentro ognuno di noi sono però ancora evidenti, lo dimostra il fatto che la richiesta di prodotti ansiolitici sia nettamente aumentata.

È questo il motivo che ha spinto le Dott.sse Alessandra Balocco ed Elisabetta Greco (titolari della Parafarmacia Naturopatia “I Giardini” di Biella, situata nell’omonimo centro commerciale) a proporre la “Lettera sulla felicità” di Epicuro.

“Noi farmacisti ascoltiamo continuamente i nostri clienti e abbiamo un’influenza positiva su di loro. - afferma la Dott.ssa Alessandra – Così abbiamo proposto la “Lettera sulla felicità” di Epicuro al prezzo simbolico di un euro. É stato un successo: i clienti sono felici e noi con loro” .

Questa edizione della “Lettera sulla felicità” vuole essere una lettura di svago per quest’estate, ma anche una riflessione sulla propria felicità, all’interno infatti è stato volutamente inserito un apposito “Diario della felicità” che consente, in 21 giorni, di riconoscere i tanti motivi per cui dovremmo essere felici e che inspiegabilmente ci lasciamo sfuggire.

La distribuzione del testo a un euro avverrà in occasione dei festeggiamenti che la parafarmacia ha organizzato per il quinto anno di apertura, la settimana dal 12 al 17 luglio, presso il centro commerciale I Giardini di Biella e proseguirà “fino ad esaurimento scorte”.

L’iniziativa è certamente lodevole e siamo certi che vi corrisponderà anche un incremento della felicità nella nostra comunità.