Provincia, dalla Regione 765mila euro per il ponte di Crevacuore

Il consiglio provinciale di ieri, giovedì 8 luglio, ha approvato (5 voti favorevoli, 1 astenuto) una variazione al bilancio di previsione 2021-2023, con applicazione di avanzo di amministrazione vincolato e accantonato.

Tra le varie operazioni contabili previste da questa variazione spiccano maggiori entrate corrispondenti a finanziamenti concessi dalla Regione Piemonte. Il primo, per 13mila euro, destinato a strumenti e tecnologie informatiche necessarie allo smart working. Secondo finanziamento, pari a 50mila euro, per il rimborso spese per fronteggiare gli interventi causati da eventi atmosferici nel periodo giugno-settembre 2019.

L'ultimo, e più importante, trasferimento regionale ammonta a 1,340 milioni di euro per coprire gli interventi di protezione civile resi necessari dall'alluvione degli scorsi 2-3 ottobre: interventi che, nella somma urgenza, era stati finanziati dalla Provincia con fondi propri. Questi soldi, per 765mila euro, saranno destinati alla ricostruzione del ponte dell'ex cartiera a Crevacuore, ed alla sistemazione del tratto di strada di accesso allo stesso viadotto lungo la strada provinciale 200. Mente la restante parte di 575mila euro sarà utilizzata per rimborsare gli interventi urgenti di manutenzione strade già rendicontati, e per i futuri lavori invernali sulle strade nei prossimi mesi di novembre e dicembre.

Nella discussione su tale variazione, il consigliere Federico Maio, che da anni si batte per il raddoppio della Strada Trossi, ha chiesto aggiornamenti sull'indizione della gara d'appalto per la progettazione, ottenendo buone notizie dal presidente Gianluca Foglia Barbisin, e dal vice Ramella Pralungo. “Questo intervento è il primo della lista tra quelli per cui abbiamo chiesto finanziamenti alla Regione. – ha detto il presidente - In attesa di una risposta da Torino, abbiamo chiesto un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti”. “Siamo alla conclusione dell'iter burocratico per l'indizione della gara, - ha aggiunto Emanuele Ramella Pralungo – che partirà a fine agosto”.

Sempre in materia di strade, con voto unanime dei 6 consiglieri presenti, la Provincia ha ceduto, come concordato in precedenza, la S.P. 417 Salussola-Dorzano al Comune di Salussola.