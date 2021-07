Il conflitto interiore dei giovani che non hanno più voglia di vivere

Dottore, una certa percentuale di suicidi, anche nel biellese, è rappresentata da giovani. Come si spiega che alcuni adolescenti, che dovrebbero adorare la vita, decidano invece di togliersela?

"Qualche autore ha descritto l’adolescenza come una condizione angosciosa in cui si approfondisce il divario tra il non sapere chi si è e la paura di perdere ciò che si potrà essere. Il passaggio dall’infanzia all’età adulta porta con sé il conflitto tra il desiderio di conquistare un’identità adulta e la conseguente autonomia e la paura di affrontarne i rischi.

Questa lotta tra istanze opposte può essere vissuta dall’adolescente non solo come conflitto interiore, ma anche esteriorizzato nelle relazioni familiari, per esempio attraverso la contestazione delle regole di convivenza. La problematicità del conflitto adolescenziale viene ulteriormente acuita dai modelli idealizzati e dalle illusioni offerti dalla pubblicità e dai media (televisione, cinema) e trova altro spazio di espressione nel gruppo dei pari e nella scuola.

Quando la tensione e l’angoscia superano livelli di guardia e prevale la necessità di una scarica di tensione, può capitare che l’adolescente passi all’azione. A volte la fuga da casa può costituire addirittura un sano tentativo di confrontarsi con la realtà della vita. Altre volte l’autolesionismo e il tentativo di suicidio costituiscono l’unica reazione di una ribellione rabbiosa, ingabbiata in una impotente inazione".

Si legge sul web che certi “social” potrebbero essere responsabili di istigazione al suicidio soprattutto tra i giovanissimi… Questo strumento potrebbe diventare, al contrario, una risorsa per evitare che tali drammi accadano?

"I social in cui vengono scambiate informazioni sui metodi di suicidio efficaci oppure dove si mostrano scene di autolesionismo e si glorifica l’anoressia, sono gestiti da soggetti con comportamenti a rischio, che esaltano questi comportamenti e rifiutano l’offerta di cure e di aiuto. Queste personalità perverse ed i loro siti possono costituire un grave pericolo per quei giovani la cui personalità si trova ancora in fase di sviluppo. La ricerca di questi siti e la loro chiusura, per impedirne la propaganda, è storia corrente. Nella “rete” si trovano però anche siti ben organizzati, che offrono informazioni ed aiuto a coloro che si trovano in difficoltà e che possono venire indirizzati a servizi ed associazioni per ricevere l’aiuto necessario".

Noi insegnanti quale prevenzione potremmo attuare nei confronti di ragazzi che denotano questo malessere interiore, seppur quasi mai manifestato concretamente?

"Gli insegnanti possono avere nella relazione con gli adolescenti a scuola un ruolo altrettanto importante di quello che i genitori hanno in famiglia.

Iniziative scolastiche dovrebbero essere intraprese per informare gli studenti sul tema “crisi nella vita e rischio di suicidio” e per stimolarli a confrontarsi con l’argomento. In particolare gli adolescenti dovrebbero imparare a parlare apertamente del suicidio, a riconoscere i segnali di allarme e prendere iniziative appropriate, a prestare attenzione ai compagni di classe e ad avere fiducia gli uni negli altri, ad aiutarsi reciprocamente o a cercare aiuto.

Queste iniziative dovrebbero condurre gli adolescenti a sentirsi più sicuri nella gestione sia delle proprie crisi che in quelle degli altri e trasmettere la convinzione che le crisi appartengono alla vita ed allo sviluppo personale e che sono superabili. Da qui può nascere la consapevolezza che il successo nella gestione di una crisi è un’esperienza positiva, che servirà a rafforzarsi nella vita futura e nelle difficoltà emergenti.

Anche gli insegnanti dovrebbero ricevere una formazione per cogliere i segnali di allarme, che possono evidenziare una possibile situazione di crisi nell’adolescente: cambi di comportamento con atteggiamenti provocatori, calo evidente nel rendimento scolastico, ritiro dalle relazioni sociali, reazioni di rabbia eccessiva, autolesionismo, comportamenti ad alto rischio o comunicazioni che alludono alla morte o al morire, all’essere stanchi, al non avere più nulla da chiedere alla vita.

In questi casi, offrire la propria personale disponibilità all’ascolto dell’adolescente, oppure avviare una discussione in classe partendo magari da un fatto di cronaca, possono essere il modo per aprire lo spazio ad un confronto aperto e senza censura sul tema della crisi e del suicidio".