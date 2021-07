Gioco d'azzardo, approvata in Regione la nuova legge: esulta la Lega, contrarietà delle opposizioni

È stato l’argomento non solo delle ultime sedute del consiglio regionale ma anche un tema che ha tenuto banco negli ultimi mesi e che ha visto uno scontro al calor bianco tra maggioranza e opposizione. Tema del contendere la legge 9/2016 approvata nella precedente legislatura che prevedeva Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico.

Secondo la maggioranza capeggiata dalla Lega era necessario provvedere ad un riesame della stessa legge che garantisse i posti di lavoro del settore penalizzati da regole retroattive, mentre per la minoranza il pericolo era uno smantellamento della legge senza le opportune tutele alla salute dei cittadini ludopatici. Martedì scorso una delegazione di sindaci con Don Ciotti avevano realizzato un presidio davanti alla sede di Palazzo Lascaris chiedendo all’Assemblea un ripensamento sulla legge (un documento fra l’altro firmato da 37 sindaci del Biellese). La discussione è proseguita e sempre nella giornata di martedì, 19 emendamenti presentati dalla Giunta hanno fatto decadere buona parte degli 800.000 emendamenti presentati dall’opposizione e che avrebbero comportato un dilatamento dei tempi di discussione.

Il contingentamento dei tempi ha fatto il resto e nella giornata di giovedì 8 luglio la nuova legge ha visto la luce con 25 voti a favore 17 contrari e 3 astenuti. Soddisfazione da parte di Lega e Forza Italia, contrarietà da parte delle opposizioni che hanno preannunciato ricorsi. Tra le novità introdotte la definizione delle fasce orarie da rispettare (non è però ammessa la possibilità per i sindaci di inasprire tali orari). Per quanto riguarda le distanze dai luoghi sensibili sono state mantenute le stesse regole precedenti (300 metri) per i comuni sotto i 5mila abitanti. Nei comuni con popolazione superiore è stata invece ridotta la limitazione per nuove aperture da 500 a 400 metri.

Aumentati gli interventi di prevenzione per i giovani sotto i 18 anni, non si accede alle sale gioco senza la tessera sanitaria che certifichi la maggiore età. Inoltre viene cancellata la retroattività della legge precedente. Dovranno adeguarsi alle disposizioni solo i nuovi esercizi. Tutti coloro che avevano dismesso gli apparecchi dopo l’entrata in vigore della legge 9/2016 potranno rivolgere istanza di reinstallazione Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approverà il piano triennale di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio del gioco patologico, attraverso azioni di educazione, informazione e comunicazione. Infine su questa partita nel Bilancio della Regione è previsto un impegno di un milione di euro.