Croce Rossa, a Cossato i bimbi del centro estivo a lezione e alla scoperta dell'ambulanza

“Qual è il momento migliore per insegnare ai più piccole le buone pratiche di primo soccorso Sempre”. A dirlo, sulla propria pagina Facebook, il comitato di Cossato della Croce Rossa Italiana che condivide il seguente post: “Alcuni dei nostri giovani della Croce Rossa questa settimana hanno insegnato ai bimbi del centro estivo "Oltre il Giardino" di Cossato, come si attiva una corretta chiamata al 112 in caso di emergenza. E per finire, tutti alla scoperta dell'ambulanza”. Una bella iniziativa che merita il plauso generale.