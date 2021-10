Covid nel Biellese, i numeri della campagna vaccinale: gli isolamenti attivi sono 10

Numeri e aggiornamenti importanti arrivano dalla campagna vaccinale anti-Covid dell'ASL Biella.

152.461 somministrazioni totali, di cui 95.440 prime dosi (64,74% della popolazione residente secondo dati demografici Istat al 31-12-2019) e 57.021 seconde dosi (38,68%). (dato all’8-7). Per la giornata odierna sono in programma 1.252 appuntamenti: 43 Ospedale, 90 Cossato, 206 Candelo, 130 Clinica La Vialarda-Biella, 321 gruppo Sella-Biella, 462 sede Biver Banca-Biella. In particolare: 273 richiami over 40, 253 richiami over 50 e 304 richiami over 70. Gli accessi diretti a partire dal 5 lugio scorso sono: 337. Tale opzione sarà valida fino a domenica 11 luglio compresa.

Sulla situazione Covid, 2 pazienti sono ricoverati in media/bassa intensità. (dato al 9 luglio). Il numero di isolamenti attivi al 8 luglio ammonta a 10.