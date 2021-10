Arte+ a Biella, al via il bando all’insegna della sostenibilità

Si apre il 12 luglio la nuova edizione del bando “Arte+” inserito dalla Fondazione nell’area “Arte e Cultura” e che da quest’anno si ispirerà ai valori della sostenibilità in riferimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite a cui Biella, in qualità di Città creativa Unesco, si ispira. Le domande potranno essere presentate fino al 15 ottobre e il singolo contributo massimo erogabile non potrà essere superiore a 30 mila euro.

Il bando “Arte+” sostiene nello specifico il restauro ed il recupero di beni sottoposti a tutela, di comprovato pregio e valore artistico ed architettonico, presenti sul territorio Biellese. Sono oggetto del bando solo i beni sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 22/01/2004 n.42 - "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio", per i quali siano stati predisposti progetti definitivi/esecutivi (autorizzati dalle competenti Soprintendenze da non oltre 5 anni) che non siano stati cantierati prima del 1° gennaio 2020. Tra le finalità del bando spicca la necessità di favorire la fruizione dei beni oggetto di intervento per attrarre pubblico ed inserirli in specifici programmi di promozione turistica presenti sul territorio.

“La Fondazione ha storicamente sempre sostenuto gli interventi di restauro di beni artistici e architettonici di pregio presenti sul territorio – spiega il Presidente Franco Ferraris – oggi questa azione si concentra ulteriormente sulla necessità di stimolare azioni sostenibili e capaci di creare reti di valorizzazione dei beni oggetto di restauro. Il Biellese è ricco di monumenti importanti ancora da scoprire, fare rete è un modo per contribuire a far conoscere il nostro territorio. Grazie a una programmazione pluriennale attenta alle esigenze del territorio questo bando è inoltre destinato a proseguire e potenziare le azioni già avviate nel 2020 con la sua precedente edizione”.

Il bando si pone infatti in linea di continuità con il precedente bando “Arte+” per il quale la Fondazione nel 2020 aveva stanziato 300mila euro di contributi a fronte di interventi per un valore di 1,8 milioni di euro. Il nuovo bando avrà come criteri di valutazione in particolare l’efficacia della soluzione proposta e la coerenza della stessa con gli obiettivi e i programmi definiti; l’Ente richiedente inoltre dovrà avere disponibilità di un cofinanziamento pari almeno al 30% del costo totale, elemento che costituirà priorità nella valutazione della richiesta così come la capacità di realizzare iniziative di raccolta fondi. Grande importanza avranno le azioni intraprese per garantire la miglior fruibilità del bene oggetto di intervento e la capacità del progetto di richiamare l’attenzione della comunità locale e di attrarre nuovi fruitori; inoltre sarà valutata la capacità dell'intervento di integrarsi nei piani di recupero e valorizzazione del patrimonio storico/artistico diffuso. Come sempre gli uffici della Fondazione sono a disposizione per aiutare gli Enti nella formulazione delle domande.