"Auto che sfrecciano sulla Biella-Oropa durante la sera, non ci sentiamo sicuri" Un lettore scrive

da più di una settimana in orario serale/notturno, la strada che da Biella porta ad Oropa è oggetto di continui passaggi di auto che sfrecciano a velocità assurde mettendo a rischio gli altri automobilisti e gli abitanti stessi. Molte volte le auto tagliano le curve mettendo in pericolo pedoni e bici che scendono da Oropa.

Abbiamo segnalato più volte la cosa alle autorità competenti ma nulla è cambiato, Abbiamo inviato una PEC alla polizia locale e al sindaco ma come per le telefonate precedenti non è cambiato nulla e non abbiamo visto nessun controllo da parte delle autorità…

Riteniamo che sia molto importante mettere in evidenza questo aspetto per garantire la sicurezza di ciclisti e pedoni.