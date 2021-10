Karate, Ippon 2 sfiora il podio alla Coppa del Mondo

Dall' 1 al 4 luglio si è svolta in Croazia a Porec, la seconda tappa della YOUTH LEAGUE, competizione Mondiale di Karate Giovanile più importante dell’anno, aperta agli atleti che gareggiano per la propria associazione o come componenti delle rappresentative Nazionali.

L’accesso a tale gara implica capacità ed esperienza poiché il livello è altissimo, tra tutte le categorie si contavano circa 2000 iscritti di 54 nazioni. La Ippon 2 ha schierato 4 atleti: Aglietti Axel (Under 21, -75 kg), Botosso Jacopo (Under 21, -67 kg), Tarabbo Greta (JU, -59 kg), De Rosso Cristina (CA, -54 kg) atleta di Torino che si allena a Biella sotto la guida del maestro Feggi. Jacopo Botosso (Campione Italiano 2018 e 5° ai Campionati Europei di Aalborg 2019) dopo aver affrontato con maestria e grinta 5 combattimenti, per un soffio non ha superato la finale per il terzo posto concludendo 5º in classifica e primo atleta italiano in categoria.

Questa posizione di rilievo rimette in gioco l’atleta biellese che, a causa prima di un infortunio e poi per quarantena di classe legata al Covid, non aveva potuto partecipare agli ultimi due Campionati Italiani. Botosso quindi riconquista il suo posto nella convocazione al Seminario della Nazionale Giovanile che sarà Lignano Sabbiadoro dal 19 al 21 luglio, insieme ad Aglietti e De Rosso già convocati per i risultati ottenuti alle recenti Coppe Italia.

Buon piazzamento per Aglietti, non ancora al meglio della sua forma, che con il 7º posto risulta sempre tra i migliori atleti. Tarabbo Greta e la giovanissima Cristina De Rosso nonostante la grinta dimostrata non hanno superato il primo turno, ma faranno tesoro dell’importante esperienza per rifarsi in futuro.