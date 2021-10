Calcio, salta il matrimonio tra Giunta e Vigliano: ritorno alla Chiavazzese

Sembrava fatta, poi la fumata nera. Salta il matrimonio tra Maurizio Giunta e il Vigliano Calcio. A darne notizia la stessa società giallorossa con una nota ai giornali locali: “La società FC Vigliano apprende che il giocatore Maurizio Giunta, presentato alla stampa come nuovo acquisto per la stagione 2021/22, come si evince da precedente comunicazione, ha repentinamente rinunciato a fornire le sue prestazioni sportive per la suddetta società. La società, che da sempre opera nel rispetto dei valori di correttezza, serietà e programmazione, prende atto di tale decisione evitando ogni ulteriore commento”.

Il calciatore ritorna alla Chiavazzese, come annunciato dalla stessa società blu-cremisi. Arrivato a Chiavazza nell'estate del 2017 ha fin da subito dimostrato il suo immenso valore, per poi riproporlo ancora la stagione successiva sempre con il numero 4 stampato sulla schiena. Dopo due anni molto intensi e ricchi di gioie, Giunta è approdato in Eccellenza nella Biellese.

"Non riesco a descrivere questa grandissima emozione – spiega Giunta nel comunicato stampa inviato in redazione - Mi sembra più che banale dire che sono felicissimo per il mio ritorno che ho fortemente voluto siccome conosco molto bene la società. Nei due anni trascorsi qui a Chiavazza sono sempre stato trattato come un re, non é mancato mai nulla: professionalità, serietà, entusiasmo, divertimento, allegria e tante altre cose che sono ingredienti fondamentali per un ottimo gruppo e una grande società. Ora ho avvertito tanto entusiasmo per il mio ritorno e di questo ne sono felicissimo perché so quanto l'intera società tenga a me, e quanto io tenga a loro. Qui conosco già tutti: il presidente Lorena, il DS Acquadro e tante altre persone che ringrazio moltissimo; loro sono persone con tanta voglia di fare bene e con grande ambizione di fare diventare grande questa Chiavazzese. Spero di togliermi altre soddisfazioni insieme ai miei compagni, proprio come quella Coppa Piemonte conquistata in quel di Trino! Sono felicissimo di tornare a casa mia”.