Biella capoluogo regionale del basket 3 contro 3

Biella capoluogo regionale del basket tre contro tre per un weekend. Domenica, infatti, si svolgeranno le finali regionali per le categorie under 18, 16 e 14 maschili e femminili. Due i campi da gioco, il Pajetta di Biella e il Forum.

Saranno 28 i team (16 maschili, 12 femminili) che si contenderanno ‎i sei pass validi per partecipare alle fasi nazionali. L'evento è organizzato dalla FIP Piemonte, in collaborazione con il comune di Biella e il Teens Basket Biella. In campo Granda College Cuneo, Cigliano, Area Pro 2020, Tam Tam Torino, Kolbe Torino, Lo. Vi., Rivalta, Castelnuovo Scrivia, Venaria.