Agnese Valz Gen miglior italiana biellese alla Maratona sul Monte Bianco

In una delle più famose e suggestive gare in montagna, la mitica Maratona del Bianco, un totale di 38 km con partenza da Chamonix ed arrivo in salita con più dislivello positivo che negativo, inserita persino nel Golden Trail World Series, ha spiccato la biellese Agnese Valz Gen, classificatasi 78°esima assoluta e 18°esima della categoria femminile su oltre 1200 partecipanti provenienti da tutto il mondo.

L’atleta in forza al team La Vetta Running di Mongrando già conosciuta per i suoi ottimi risultati in precedenti gare, è stata la prima italiana ad effettuare un tempo di 4h 45’ 33”. “Ho iniziato a fare le prime gare in montagna con amici nel 2016 e oggi vedere i big mondiali di questa competizione da vicino per la prima volta è stato molto emozionante - ha detto la nativa della Valle Cervo ora trasferitasi per amore in Valsesia - il tracciato era molto veloce, forte con una forma assai particolare e l’organizzazione dell’evento a Chamonix è stata eccelsa”. “Lavorando in banca e con un figlio piccolo da guardare -prosegue Agnese- l’unico ritaglio di tempo per allenarsi su settimana è al mattino presto da sola prima delle 8.30 mentre nel weekend i nonni danno una grossa mano permettendomi di fare una preparazione più intensa per le gare”.

All'atleta un ulteriore carica di ottimismo arriva, oltre che dai suoi amici con cui condivide la passione della montagna, dal marito Ivan, anch’egli runner che, dopo aver combattuto per 2 anni e mezzo contro la leucemia mieloide, è tornato a maggio a correre prendendo parte al Mottino, percorso di 12 chilometri e che ovviamente ha accompagnato Agnese a Chamonix, non facendole mai mancare il proprio tifo ed appoggio.