Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, l'assessore Caucino: “In arrivo quasi 400mila euro di ristori”

Arrivano i ristori per le strutture socio assistenziali e socio sanitarie presenti nel Biellese sia per anziani che i minori, in base a quanto previsto dalla Legge regionale 3/2021, fortemente voluti e sollecitati dall’assessore regionale al Welfare, Chiara Caucino. Le domande pervenute e approvate, nel Biellese, sono 22 (da parte di strutture che gestiscono 523 posti letto) per un totale complessivo che verrà erogato di 378.652 euro.

Nel territorio laniero nessuna domanda presentata è stata respinta. Il criterio prevede che a ciascun ente beneficiario verrà corrisposto un contributo pari all’importo di 724 euro, moltiplicato per il numero di posti letti autorizzati al funzionamento nelle tipologie ammissibili alla relativa struttura. «L’emergenza Covid19, nell’ultimo anno e mezzo - spiega l’assessore regionale al Welfare, Chiara Caucino - ha messo a dura prova tutto il sistema della sanità piemontese e Biellese che ha vissuto momenti che definire drammatici suona quasi eufemistico».

«Ecco perché oggi - prosegue l’esponente biellese della giunta regionale - la mia soddisfazione è doppia: ho potuto toccare con mano la grande efficienza, umanità e compattezza del nostro sistema, nonostante le inevitabili criticità e ora, con orgoglio posso presentare, nel dettaglio le cifre dei cosiddetti “ristori” che vanno a dare ossigeno a strutture che hanno dato tutto quanto possibile proprio per aiutare le persone più fragili e in difficoltà. Al netto del dovuto contributo economico, che ritengo doveroso, a tutti i dirigenti, medici, infermieri, amministrativi e operatori di tali strutture va il mio più sincero ringraziamento per la professionalità e l’umanità dimostrata nell’ora più buia».

LISTA STRUTTURE FINANZIATE CON IMPORTI E POSTI LETTO

Ponderano - Don Matteo Zanetto (16 posti letto) - 11.584,00 euro

Masserano . Fondazione Infermeria San Carlo (12 posti letto) - 8.688,00 euro

Biella - Piccola Casa Divina Provvidenza Cottolengo (69 posti letto) - 49.956,00 euro

Biella - Casa Anziani di Vandorno (30 posti letto) - 21.720,00 euro

Cossato - Fondazione Casa di Riposo Gallo (42 posti letto) - 30.408,00 euro Sandigliano - Coop. Sociale Arl Onlus Casa Anziani (14 posti letto) - 10.136,00 euro Brusnengo - Associazione Pro Casa di Riposo di Brusnengo (44 posti letto) - 31.856,00 euro

Pralungo - Casa di Riposo Opera Pia Ciarletti - (30 posti letto) - 21.720,00 euro Crevalcuore - Casa di Riposo di Crevalcuore (3 posti letto) - 2.172,00 euro

Biella - Casa di Riposto Belletti Bona (10 posti letto) - 7.240,00 euro

Coggiola - Casa Soggiorno Anziani Coggiola (20 posti letto) - 14.480,00 euro Vigliano Biellese - Casa di riposo Comotto - (11 posti letto) - 7.964,00 euro Gaglianico - Casa Soggiorno Gaglianico (10 posti letto) - 7.240, 00 euro

Occhieppo Superiore - Casa di riposo Ametis (35 posti letto). - 25.340,00 euro Viverone - Casa Albert (90 posti letto) - 65.160,00 euro

Ronco Biellese - Soggiorno «Il Giardino» (18 posti letto) - 13.032,00 euro

Biella - Opera Assistenza SS.Immacolata (20 posti letto) - 14.480.00

Biella - AC Casa 2000 Accoglienza con il Cuore (12 posti letto) - 8.688,00 euro Biella - GA Casa Letizia (9 posti letto) - 6.516,00 euro

Vigliano Biellese - Cer Casa di Dilva - (12 posti letto) - 8,688,00

Sostegno - Casa Famiglia Virgilio e Marianna Miglietta (8 posti letto) - 5.792,00 euro

Sostegno - Casa Famiglia Roberto e Rita Cazzadore (8 posti letto) - 5.792,00 euro

TOTALE STRUTTURE FINANZIATE: 22

POSTI LETTO GESTITI: 523

TOTALE FINANZIAMENTI: 378.652,00 euro