Andrea Delmastro: un’interrogazione al governo sui fondi destinati alla formazione

Nei prossimi giorni verrà depositata dall’On. Biellese Andrea Delmastro (FdI) un’interrogazione al Ministero dell’Istruzione che dovrà rispondere sulla mancata comunicazione del riparto del fondo nazionale destinato alla formazione.

Tale fondo è cofinanziato con risorse regionali e poi redistribuito sulla base del monitoraggio annuale “Indire” che elabora la classifica nazionale dei corsi biennali post diploma di alta formazione specialistica.

“Il ritardo nel comunicare la ripartizione delle risorse finanziarie influisce negativamente sul processo di uscita dei bandi regionali” afferma Andrea Delmastro “rallentando la programmazione dei percorsi formativi approvati”. L’intenzione è di sollecitare il Ministro Bianchi nel fare chiarezza sul ritardo della comunicazione nel riparto dei finanziamenti dedicati al riparto degli ITS che permettono alle regioni di fare una programmazione annuale.

Gli assessorati regionali non hanno ancora ricevuto comunicazioni a riguardo, anche se è fondamentale essere a conoscenza dei dati per poter definire l’offerta formativa.

Per gli ITS è indispensabile sapere quando verrà comunicato il riparto delle risorse per l’esercizio finanziario 2021 e il deputato sostiene che è inaccettabile rischiare di compromettere la programmazione di un sistema scolastico che sta rispondendo direttamente alle esigenze del settore produttivo.