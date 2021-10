A Roma anche sindaci biellesi per manifestazione, Pella: “Grande attenzione da Draghi, ora riscriviamo TUEL”

600 sindaci hanno manifestato a Roma nella giornata di ieri, 7 luglio, per chiedere che Governo e Parlamento accolgano la richiesta di apportare le modifiche necessarie al Testo Unico degli Enti Locali per assicurare maggior efficienza al ruolo che ricoprono.

Presenti anche molti primi cittadini biellesi, come la guida di Palazzo Oropa Claudio Corradino che ha commentato così sui social: “Sono sceso in piazza a manifestare e per chiedere maggiore rispetto nei confronti del ruolo e del lavoro dei primi cittadini, confidando nella proficua collaborazione con il Governo e con i suoi ministri rispetto alle proposte che sono state discusse in Consiglio Nazionale e che successivamente saranno depositate all’attenzione del Governo e del Parlamento”.

Il Consiglio nazionale dell’Anci ha approvato all’unanimità il documento che il presidente Antonio Decaro, insieme ad una delegazione di sindaci ha sottoposto alla presidenza del Consiglio dei Ministri. A fare il punto della situazione il vicepresidente vicario dell'Anci Roberto Pella: “Esprimo grande soddisfazione per i contenuti dell’incontro di ieri mattina con il Presidente del Consiglio Draghi che ha dimostrato massima attenzione alle istanze espresse da Anci, grande conoscenza dei temi e delle iniziative di legge esistenti, massima disponibilità ad affrontare il tema in maniera concreta. Un grande ringraziamento, quindi, per questa apertura, per la quale il Governo si é detto pronto, cui vogliamo contribuire con la massima collaborazione – sottolinea Pella - Insieme ai sindaci d’Italia ora possiamo riscrivere il TUEL e chiedere al Parlamento di approvare in tempi rapidi il testo 'liberiamo i sindaci' per operare più serenamente e con la massima efficienza di fronte alle cruciali sfide che ci attendono”.