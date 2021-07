Fotografia, al via il corso in ricordo di Gianpaolo Chiorino

Quattro anni fa moriva il nostro socio Gianpaolo Chiorino, ingegnere, e persona speciale.

Gianpaolo ha collaborato a tantissime iniziative, ideate, curate e portate a termine; mostre fotografiche di autori Biellesi, libri sui Biellesi emigranti, libri fotografici, tantissime attività interrotte bruscamente dalla sua morte in un'eta' in cui avrebbe potuto ancora dare molto.

La moglie, Renata Mosca Chiorino, ha voluto che il nome del marito rimanesse per sempre legato al mondo della fotografia, ed ha sponsorizzato il Primo Corso Fotografico di Perfezionamento Gianpaolo Chiorino, dedicato soprattutto ai giovani che vogliano imparare a fotografare o migliorare le loro conoscenze, coinvolgendo nel progetto il fotografo professionista Andrea Pezzini ed il Fotogruppo Riflessi.

Sii parla da parecchio di questa iniziativa, ma le circostanze che hanno travolto la nostra vita negli ultimi mesi ci hanno costretti a rimandarne la realizzazione. Originariamente si pensava ad un corso, ma l'impossibilità di mettere in pista attività a lungo termine, ci ha fatti ripiegare quest'anno su di una serie di quattro uscite di perfezionamento, in cui si insegnerà l'utilizzo della propria macchina fotografica in condizioni di luce diverse.

Il corso è gratuito per i giovani al di sotto dei 18 anni, ma e' fruibile da chiunque, e, per ora, si svolgerà all'aperto. Quattro uscite gratuite anche per i nostri soci d e per gli adulti che vorranno iscriversi al Fotogruppo Riflessi. Agli adulti che vorranno partecipare a singole lezioni, verrò richiesto un piccolo contributo.

La prima uscita e' per domenica 11 Luglio, in Monferrato, nella zona intorno a Crea. Ci sono diversi campi di lavanda, creati recentemente, girasoli, vigne, le big bench, panchine enormi che decorano il paesaggio nei punti piu' panoramici. Non e' possibile aspettare oltre perché a breve sia la lavanda che i girasoli verranno tagliati. L'appuntamento e' per le 7 nel piazzale di Città Studi, nel parcheggio di fronte agli ingressi di via Pella. Si proseguirà in auto, pranzo al sacco, scarpe comode, attrezzatura fotografica e una sedia pieghevole, che servirà per fare la prima lezione all'aperto, sotto un albero.

Le uscite successive si svolgeranno a fine settembre/inizio ottobre, architetture (visita ad un villaggio walser), a fine ottobre/inizio novembre, foliage, per concludersi con la fotografia sulla neve.

Chiunque sia interessato può telefonare allo 0152593334 in orario di ufficio, oppure al 3711178601, per ricevere tutte le informazioni necessarie dai soci del Fotogruppo Riflessi.