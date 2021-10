Programmare il viaggio. Aspetti, i calcoli necessari

Per organizzare meglio il viaggio tra i due punti si può ottenere qualsiasi informazione necessaria, in primo luogo, va calcolata la distanza sulla mappa del mondo dalla posizione di partenza verso il punto di destinazione. In secondo luogo, dipendentemente dal mezzo di trasporto verrà creato un itinerario preciso, per la macchina la linea del percorso avrà tutte le indicazioni stradali, le direzioni del movimento e di eventuale traffico verso la direzione.

Se si decide invece di svolgere il viaggio con l’aereo, in questo caso verrà creata la linea del percorso di colore grigio sulla mappa con il tempo di volo, con i calcoli del costo del viaggio, la velocità, ma anche con la differenza del tempo, ovvero fuso orario tra quelle posizioni.

La lunghezza della distanza totale può essere calcolata anche per il treno, per la bicicletta nonché il costo del viaggio, utilizzando i dati del consumo di ogni modo alternativo per raggiungere la destinazione.

Per quanto riguarda la distanza Biella Milano sulla mappa che in macchina sarà circa 101 kilometri, e che costituirà un itinerario tra le due regioni, ovvero tra Piemonte e Lombardia, e il tempo del viaggio sarà 82 minuti. La linea che sta a indicare la via da percorrere verrà creata automaticamente è di colore blu con la possibilità di modificare le soste eventuali durante il tragitto semplicemente spostando il marker. La situazione sulla direzione del movimento stradale tra Biella e Milano ci indica il traffico che è sempre a destra.

Mentre viaggio attraverso l’aereo sarà lungo 88 km, la linea sulla mappa appare con una traccia grigia, il tempo calcolato è 7 min con la velocità di crociera 750 km per ora. I due punti indicati appartengono allo stesso fuso orario, ovvero quello di UTC +2 Europe/Rome.

Per effettuare il calcolo del costo del viaggio con la macchina, c’è la tabella che consente di farlo attraverso l’inserimento dei dati del consumo del carburante per ogni 100 km, e quelli del volume del serbatoio. L’operazione che può essere eseguita per entrambe le direzioni andata-ritorno.

Tra le informazioni sui alternativi mezzi per raggiungere il punto di arrivo sono indicate anche il treno e la bicicletta. La dimensione della distanza totale costituisce 0,2% della tutta lunghezza dell’equatore. Un’altra curiosità di due città è quella sulla popolazione che mostra Biella ha 4% rispetto alla quantità dei residenti a Milano con 96%.