Po.in.tex al centro della transizione ecologica

Po.in.tex presenta, insieme ad altri 4 importanti cluster tessili Europei e in collaborazione con ECCP (European Cluster Collaboration Platform), il progetto “Towards Green Transition Facility”.

L’iniziativa è dedicata a tutte le piccole e medie imprese che vogliono potenziarsi nell’ambito della sostenibilità, e offre loro tutte le competenze necessarie per lo sviluppo in questo ambito dei processi, del modello di business e dell’utilizzo dei materiali. Nel dettaglio, le attività proposte alle imprese sono: Test del Life Cycle Assessment Tool, metodologia ad hoc focalizzata sullo sviluppo di una filiera più green e sulla digitalizzazione Webinar interattivo “Progettazione di modelli di business per facilitare i modelli di economia circolare”, organizzato dai cluster tessili realizzatori del progetto, e finalizzato a fornire un supporto concreto alle PMI partecipanti utilizzando le informazioni ottenute mediante il Life Cycle Assessment.

Per manifestare il proprio interesse di partecipazione è necessario inviare una mail a polo.tessile@cittastudi.org indicando ragione sociale della PMI ed indirizzo mail e telefono della persona di contatto. Sulla base dell’ordine cronologico di iscrizione verranno selezionate: 5 imprese che avranno l’occasione di testare il Tool e 10 imprese che parteciperanno al Webinar.

Ulteriori dettagli sulla scheda informativa dedicata, scaricabile a questo link: bit.ly/towardsgreentransition Per maggiori informazioni, potete contattare Po.in.tex chiamando il numero 015 855 1148 oppure via mail all’indirizzo polo.tessile@cittastudi.org