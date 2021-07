Musica in Piazza a Biella con la Banda giovanile provinciale

La rassegna bandistica inserita nel cartellone di Biella Estate 2021 prosegue con il suo quarto appuntamento: i ragazzi della Banda musicale giovanile, ANBIMA-Biella, guidati dal Maestro Riccardo Armari, tornano in scena ad un anno dalla loro ultima esibizione pubblica, nuovamente pronti per regalarci una serata all’insegna della musica originale per banda.

Il concerto sarà interamente dedicato ai Giochi Olimpici che si terranno a Tokyo a partire dal prossimo 22 luglio; i titoli in programma abbracceranno idealmente i cinque continenti, sottolineando lo spirito di fratellanza che caratterizza questa storica manifestazione. L’appuntamento è per sabato 10 luglio, ore 21 presso Piazza Duomo a Biella. In caso di maltempo, il concerto si terrà presso la Chiesa di San Filippo.