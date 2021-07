Zubiena, maltempo: I Volontari si prodigano per liberare le strade dalle piante cadute

La conta dei danni è aperta: manca l’elettricità da circa 3 ore, tetti scoperchiati, bidoni in mezzo alla strada e piante divelte a bloccare il traffico.

I vigili del fuoco impegnati in molti interventi non sono riusciti a coprire tutte le richieste, ma la generosità dei volontari di Zubiena ha fatto sì che almeno le piante più grandi venissero spostate dalla strada per renderla percorribile.